Полиция ищет серийных подмосковных догхантеров

Полиция проводит розыск женщин, которые распространяли яды для травли собак. Об этом сообщает Telegram-канала Baza.

По предварительным данным, взрослая женщина и подросток рассыпали отравляющие вещества на территории Одинцовского района.

Яды женщины оставляли на обочине дороги, возле ворот домов, а также предположительно могли перебрасывать через заборы непосредственно на участки.

В полиции отмечают, что уже известно о 12 случаях травли собак в районе Одинцово. Всего в полицию подано три заявления.

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