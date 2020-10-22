Полиция ищет серийных подмосковных догхантеров
Ника Пикекатлет
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Полиция проводит розыск женщин, которые распространяли яды для травли собак. Об этом сообщает Telegram-канала Baza.
По предварительным данным, взрослая женщина и подросток рассыпали отравляющие вещества на территории Одинцовского района.
Яды женщины оставляли на обочине дороги, возле ворот домов, а также предположительно могли перебрасывать через заборы непосредственно на участки.
В полиции отмечают, что уже известно о 12 случаях травли собак в районе Одинцово. Всего в полицию подано три заявления.
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