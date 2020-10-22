В акватории Находки произошел крупный разлив нефтепродуктов, специалисты взяли пробы для химического анализа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя правительства Приморского края.

«Факт разлива, предположительно, нефтепродуктов зафиксирован. Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается. Администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе, установки боновых заграждений», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что власти также приняли решение подключить спасателей к борьбе с загрязнением. Площадь разлива не уточняется.

Отмечается, что нефтяное пятно продолжает распространяться по бухте. В настоящий момент загрязняющие вещества наблюдают у Приморского судоремонтного завода. Руководство предприятия отказалось комментировать ситуацию агентству.

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