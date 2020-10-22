Минобрнауки не планирует расселять студентов из общежитий из-за COVID-19

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что у ведомства нет планов по расселению студентов вузов из общежитий из-за эпидемии коронавируса. Об этом он сказал в беседе с «Известиями».

Он уведомил, что на сегодняшний день в России обучаются свыше 4 млн студентов, около 800 тыс. из которых проживают в общежитиях.

«Все эти места заняты. Под обсерваторы сегодня зарезервировано 25 тыс. мест, из них более 80% свободны», — сказал Фальков.

Министр подчеркнул, что централизованного решения о расселении студентов из общежитий «нет и не планируется». По словам главы ведомства, «все решения сегодня принимаются исходя из ситуации в конкретной местности, конкретном регионе».

Фальков также добавил, что сейчас порядка 40% студентов переведены на дистанционное обучение.