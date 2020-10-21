Представитель Тихановской заявил, что оппозиция не призывает к вступлению страны в ЕС

Представитель по экономике бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Алесь Алехнович заявил, что оппозиция не стремится добиться вступления Белоруссии в ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что при этом представители оппозиции намерены ориентировать на европейский опыт, в том числе ошибки, для проведения реформ правовой системы и экономики страны.

По его словам, некоторые страны Европы при внутреннем реформировании имели якорь в виде принятия европейского законодательства, который принуждал к сопряжению правовой системы страны с рядом основных правил ЕС.

«Мы не призываем к вступлению Беларуси в ЕС, у нас такого якоря не должно быть», — заключил Алехнович.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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