Путин назвал вакцинацию россиян задачей №1

Президент России Владимир Путин назвал вакцинацию россиян от нового типа коронавируса COVID-19 задачей №1. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства отметил важность наращивания мощностей производства препарата для вакцинации, которое будет нацелено на решение этой задачи.

«И эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан РФ в первую очередь», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что тема экспорта вакцины остается на втором месте по приоритетности.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нет иммунного ответа: на кого не действует вакцина от COVID-19

— Путин не исключил новых проблем в мировой экономике из-за коронавируса

— Глава «Вектора» предупредил о риске более масштабной пандемии