Путин заявил о сложности ситуации с COVID-19
Президент России Владимир Путин отметил сложность эпидемиологической обстановки в России и мире в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в ходе встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
«Эпидемиологическая обстановка сложная. В России и во многих других странах растет число заболевших коронавирусом, а в ряде государств снова объявлен так называемый локдаун», – отметил глава государства.
Путин добавил, что в сложившихся условиях крайнюю важность имеют слаженные совместные действия государства, бизнеса, общественных организаций и всех граждан страны.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более 1,1 млн пациентов — умерли. В России выявлено более 1,4 млн случаев заболевания.
РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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