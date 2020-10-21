Задержаны два участника нападений на Дагестан в 1999 году
Два участника нападений на Дагестан задержаны спустя 21 год, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России.
Задержаны уроженцы Ставропольского края Расул Майлубаев и Загир Якубов, 1975 и 1977 года рождения соответственно, рассказали в ФСБ. По данным спецслужб, задержанные являлись членами бандформирований Басаева и Хаттаба, они принимали участие в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана.
В конце лета — начале осени 1999 года банда Басаева-Хаттаба совершила «вооруженный мятеж» в Дагестане. Тогда погибли более 280 солдат, милиционеров и мирных жителей, пострадали более 800 человек.
28 боевиков были объявлены в федеральный и международный розыск, при этом более чем за два десятилетия были осуждены и приговорены более 80 нападавших. Семеро террористов, среди которых и одиозный полевой командир Шамиль Басаев, были ликвидированы российскими спецслужбами и армией.
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