МЧС доставит в Анголу и Кабо-Верде гумпомощь

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставит в Анголу и Кабо-Верде гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что это будет почти 22 тонны груза. Населению этих стран доставят индивидуальные средства защиты, медицинские изделия, а также средства дезинфекции.

Уточняется, что борт МЧС с гумпомощью прибудет на место 20 октября.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».