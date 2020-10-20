Во вторник в Москве ожидается до +5°C

В Москве во вторник, 20 октября, ожидается облачность с прояснениями, местами возможны умеренные осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха достигнет отметки в +3°C — +5°C. Прогнозируется западный, северо-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -1°C — +1°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 — 8 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.