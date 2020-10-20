Врач рассказал о способах тренировки иммунитета

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов рассказал о способах улучшения иммунной защиты от нового типа коронавируса. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что для этого следует сменить свои привычки. В частности он посоветовал россиянам чаще заниматься физкультурой, но помнить о мере.

Специалист подчеркнул, что избыточная нагрузка равно как малоподвижный образ жизни негативно влияют на организм. Врач также обратил внимание на то, что пищевые привычки также влияют на построение иммунитета.

По его словам, внутренним факторов, влияющим на иммунную систему, является состояние сердечно-сосудистой системы, которое связано с уровнем холестерина.

Кроме того, Викулов указал на важность отказа от вредных привычек в виде курения и употребления алкоголя.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Запах подскажет: как опознать бессимптомный коронавирус

— Онищенко прокомментировал распространенные мифы о коронавирусе

— В Минздраве рассказали, кто тяжелее болеет и чаще умирает от коронавируса в России