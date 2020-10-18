Под Тулой скончался священник РПЦ с COVID-19

В Тульской области скончался настоятель Свято-Никольского храма иерей Виктор Денежников. Об этом сообщается в Telegram рабочей группы при патриархе РПЦ по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии коронавируса.

Храм расположен в селе Малевка Тульской епархии.

На канале рабочей группы уточнили, что иерей ранее получал положительный анализ на новый тип коронавируса COVID-19.

Там также добавили, что священник умер на 64-м году жизни. Иерей Виктор Денежников скончался в субботу, 17 октября.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».