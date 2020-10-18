Италия обновила рекорд по приросту заболевших COVID-19 за сутки

За сутки положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 в Италии получили свыше 11 тыс. человек. Об этом сообщает портал Corriere della Sera.

Так, число выявленных случаев COVID-19 в стране составило 11 705 пациентов, что стало рекордом за все время эпидемии в Италии. Предыдущий рекорд в 10 925 положительных тестов был установлен сутками ранее. Наибольшее число выявленных случаев зафиксировано в Апеннинах.

Кроме того, число летальных исходов увеличилось на 69 смертей. При этом излечившимися за время эпидемии числится 251 461 гражданин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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