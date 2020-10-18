В Германии назвали стоимость стационарного лечения от COVID-19

Немецкая газета Welt am Sonntag рассказала, сколько стоит стационарное лечение больного с новым типом коронавируса COVID-19.

По данным издания, Германии содержание одного пациента обходится в €10,7 тысячи.

СМИ уточняет, что при подключении больного к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стоимость содержания возрастает примерно до €38,5 тысячи.

Председатель правления федерального страхового объединения AOK Мартин Лич отметил, что это связано с тяжелым течением болезни. Он добавил что итоговая сумма зависит от особенностей каждого случая. По его словам, свыше €85 тыс. стоит примерно 10% страховых случаев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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