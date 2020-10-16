Врач назвал первые симптомы рака легких

Заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова Евгений Левченко в беседе с «Аргументами и фактами» рассказал о первых симптомах рака легких.

По словам медика, распознать это онкологическое заболевание зачастую непросто.

Центральные формы рака легкого могут принять за пневмонию или обострение хронического бронхита.

Тогда пациентам назначают антибиотики, в результате чего опухоль растет, а сроки специализированного лечения отодвигаются.

Левченко отметил, что первые симптомы этой болезни могут быть не связанными с дыхательной системой.

Так, на рак могут указывать повышенная температура, которая не сбивается препаратами, слабость и усталость с момента пробуждения, кожный зуд и повышенная отечность.

Кроме того, стоит обратить внимание на частые головокружения, нарушения координации движений и потерю чувствительности.

Врач подчеркнул, что внимательное отношение к своему самочувствию поможет распознать болезнь на ранней стадии и спасти жизнь пациенту.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Открыли вирус гепатита С: за что дали «Нобеля»

— Почки и сосуды: какие болезни убивают при COVID-19

— Врач рассказал, как выявить рак по лимфоузлам