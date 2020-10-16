Врач назвал первые симптомы рака легких
Заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова Евгений Левченко в беседе с «Аргументами и фактами» рассказал о первых симптомах рака легких.
По словам медика, распознать это онкологическое заболевание зачастую непросто.
Центральные формы рака легкого могут принять за пневмонию или обострение хронического бронхита.
Тогда пациентам назначают антибиотики, в результате чего опухоль растет, а сроки специализированного лечения отодвигаются.
Левченко отметил, что первые симптомы этой болезни могут быть не связанными с дыхательной системой.
Так, на рак могут указывать повышенная температура, которая не сбивается препаратами, слабость и усталость с момента пробуждения, кожный зуд и повышенная отечность.
Кроме того, стоит обратить внимание на частые головокружения, нарушения координации движений и потерю чувствительности.
Врач подчеркнул, что внимательное отношение к своему самочувствию поможет распознать болезнь на ранней стадии и спасти жизнь пациенту.
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