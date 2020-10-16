Врач объяснил, как определить бессимптомное течение COVID-19

Врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова рассказал, как можно определить бессимптомное течение нового типа коронавируса COVID-19 у человека. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она отметила, что основные симптомы болезни в виде кашля, слабости и повышенной температуры могут проявляться не у всех.

Специалист призвала обратить внимание на изменения во вкусовом восприятии и отсутствие обоняния. По ее словам, у пациентов с бессимптомной пневмонией может повышаться температура на короткий срок.

Врач подчеркнула, что наиболее высок риск заражения коронавирусом, если в окружении есть переболевшие COVID-19. Она напомнила, что наиболее быстрый способ определить присутствие вируса в организме это иммунохроматографический тест на антитела.

Соседова заключила, что заболевание также может быть определено медиками с помощью компьютерной томографии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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