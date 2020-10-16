В лимане на Чукотке заметили ярко-зеленое пятно
Ника Пикекатлет
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В районе Анадырского лимана, расположенного на Чукотке, заметили ярко-зеленое пятно. Об этом сообщает РИА «Новости».
Мэрия Анадыря уточняет, что измененный цвет воды в частности зафиксирован возле канализационного стока.
В администрации отметили, что пятно появилось вследствие проводимых в районе канализационных работ.
Согласно заявлению властей, в воду был добавлен краситель, который должен помочь выявить утечки теплоносителя.
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