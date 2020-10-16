За время пандемии в мире выявили свыше 39,1 млн случаев COVID-19

За время пандемии положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили свыше 39,1 млн человек в мире. Об этом сообщает портал Worldometers.

Кроме того, от заболевания излечились 29 290 642 пациента. При этом число летальных исходов превысило 1,1 млн скончавшихся.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 8 711 529 человек, в тяжелом состоянии находятся 71 052 пациента.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Без перчаток не пустят: в Москве усилили контроль в транспорте

— Исследование: «Ремдесивир» почти не снижает смертность от COVID-19

— Эксперт назвал фактор, в 9 раз повышающий риск смерти от COVID-19