Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 в реанимации

В реанимационных отделениях российских больниц находятся 2,8 тысячи пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

Отделения реанимации заполнены на 10%, отметил глава Минздрава. По его словам, всего в стране развернуто 182 тысячи коек для пациентов с COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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