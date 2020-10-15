Украинские телеканалы проверят из-за трансляции встречи Путина с Медведчуком

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканалы NewsOne, «112 Украина» и ZIK, которые транслировали встречу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным.. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Регулятор считает, что высказывания Путина, которые транслировали каналы, могут создать образ положительного отношения президента РФ к Украине и украинскому народу.

«Распространение подобной информации в средствах массовой информации Украины направлено на формирование положительного образа Владимира Путина, гуманизацию и популяризацию на Украине государства-агрессора», — говорится в сообщении.

Ранее Путин на встрече с украинским политиком, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком оценил возможность отмены российских санкций против Украины.

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