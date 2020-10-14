Дмитрий Гоблин Пучков рассказал, почему выступил на стороне защиты историка Соколова

Писатель, переводчик и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) дал показания по делу обвиняемого в убийстве аспирантки Олега Соколова. В ходе судебного заседания он рассказал о травле историка.

«Говорил про организованную травлю Соколова. Это была не защита, а попытка установить причины преступления. Я не знаю, кто организатор травли. Олег Валерьевич уверен, что это Евгений Понасенков. Какова ее цель? Унизить, оскорбить, вывести из равновесия, дискредитировать. Защиту интересовало про травлю — я рассказывал про травлю. Обвинение интересовало, есть ли у меня высшее образование. Пришлось и это объяснить», — поделился блогер в беседе с «Газетой.Ru».

Пучкова пригласили в суд в качестве свидетеля со стороны защиты. По его словам, Соколов столкнулся с целенаправленной травлей.

«Принялись мазать двери не то кровью, не то еще чем. Подкидывали дохлых крыс, распространили в интернете номера телефонов», — сказал он на суде.

Ранее Олег Соколов признал свою вину в убийстве и заявил, что не хотел убивать аспирантку Анастасию Ещенко, а планировал напугать выстрелом, поскольку она якобы нецензурно высказалась о его детях.

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