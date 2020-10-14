Тонны солярки разлились по трассе в Магаданской области

На трассу в Магаданской области разлились около 10 тонн солярки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Старший госинспектор управления Росприроднадзора Олег Шейко уточнил, что инцидент произошел в результате ДТП на перевале Гусакова на трассе Палатка – Кулу – Нексика.

Он добавил, что последствия для земли и почвы могут быть смертоносными, водным объектам также может быть нанесен вред в случае попадания.

«Мы отберем пробы, если покажет какое-то загрязнение, будем делать выводы. Сейчас проводим проверку», — подчеркнул Шейко.

Кроме того, ситуация взята под контроль региональным МЧС.