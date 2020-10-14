На Украине рассмотрят вопрос введения пожизненного заключения за коррупцию

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в стране рассмотрят вопрос введения пожизненного срока за коррупцию в особо крупных размерах. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, данная тема будет включена в общенациональный опрос, который проведут в день выборов на Украине 25 октября.

«Вопрос номер один. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо больших масштабах?» — сказал Зеленский.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы. Ранее глава государства заявлял, что украинский парламент готовится закрепить механизм «народовластия» на законодательном уровне.

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