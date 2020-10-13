СМИ: власти Нидерландов вводят частичный карантин
Власти Нидерландов приняли решение о введении частичного карантина на фоне продолжающейся пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает NL Times.
Премьер-министра страны Марка Рютте отметил, что власти не хотят повторения весенней ситуации.
Данный режим начнет действовать со среды, 15 октября.
Так, все лица старше 13 лет обязаны носить защитные маски в общественных местах. Кроме того, в стране будут запрещены встречи численностью более четырех человек не из одной семьи. Рестораны, кофешопы и кафе также будут обслуживать посетителей только на вынос.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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