СМИ: власти Нидерландов вводят частичный карантин

Власти Нидерландов приняли решение о введении частичного карантина на фоне продолжающейся пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает NL Times.

Премьер-министра страны Марка Рютте отметил, что власти не хотят повторения весенней ситуации.

Данный режим начнет действовать со среды, 15 октября.

Так, все лица старше 13 лет обязаны носить защитные маски в общественных местах. Кроме того, в стране будут запрещены встречи численностью более четырех человек не из одной семьи. Рестораны, кофешопы и кафе также будут обслуживать посетителей только на вынос.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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