Поезд застрял в тоннеле московского метро

В московском метрополитене один из поездов застрял в тоннеле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, вагоны остановились между станциями Театральная и Тверская Зеленой ветки подземки.

Собеседник агентства уточнил, что остановка поезда произошла из-за неисправности.

Вагоны планируют отбуксировать резервным поездом.

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