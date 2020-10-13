Поезд застрял в тоннеле московского метро
Ника Пикекатлет
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В московском метрополитене один из поездов застрял в тоннеле. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, вагоны остановились между станциями Театральная и Тверская Зеленой ветки подземки.
Собеседник агентства уточнил, что остановка поезда произошла из-за неисправности.
Вагоны планируют отбуксировать резервным поездом.
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