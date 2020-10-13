Правительство ввело ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов

Правительство РФ ужесточило ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тыс. рублей теперь можно будет лишиться свободы на срок до 7 лет.

«Решение связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины из страны.

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