Назван способ легко просыпаться без будильника

Вставать без будильника каждое утро можно, приучив организм просыпаться без дополнительных звонящих механизмов, передает «Ридус».

Отмечается, что при этом наладится режим сна, от которого зависит здоровье и настроение.

Прежде всего рекомендуется рассчитать свою норму сна, пишет автор материала. Обычно взрослому человеку требуется от 6 до 9 часов в сутки. Чтобы установить свою норму, необходимо спать разное количество часов и записывать свои ощущения по утрам и в течение дня.

Следующий шаг — ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже по выходным, чтобы выработать привычку.

Вставать лучше сразу после пробуждения, но не резко соскакивая с кровати, говорится в статье. Сначала лучше потянуться, размять конечности, медленно приподняться и сесть, и только потом спокойно вставать с кровати.

Кроме того, чтобы научиться вставать без будильника, не следует ложиться спать днем, поскольку дневной сон может быстро нарушить режим.

В материале также отмечается важность настраиваться на ранний подъем с вечера: давать себе четкое и строгое указание встать утром в нужное время.

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