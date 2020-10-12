Москалькова поддерживает законопроект по повышению возраста молодежи до 35 лет

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддерживает законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации», который предлагает увеличить возраст молодежи до 35 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе правительственной комиссии в поддержку документа она напомнила, что данный проект был создан с целью защиты прав и законных интересов молодежи, обеспечения равных условий, в том числе, для ее духовного развития, формирования культуры семейной жизни, поддержки молодых семей, улучшения демографической ситуации и др.

Омбудсмен также добавила, что одно из важных особенностей законопроекта — это закрепление на федеральном уровне единого толкования терминов «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика». Также закон позволит ввести единый возрастной критерий принадлежности к молодежи: это граждане России от 14 до 35 лет, уточняет омбудсмен.

Законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации» был внесен в Государственную думу в июле 2020 года.

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