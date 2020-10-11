Пульмонолог рассказал, сколько будет длится пандемия COVID-19

Главный пульмонолог Минздрава РФ, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал о сроках длительности пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил газете «Московский комсомолец».

Он отметил, что прогнозировать по данному вопросу сложно. По его словам, с осени началось ожидаемое ухудшение эпидемиологической ситуации. Пульмонолог уточнил, что оно продлится еще несколько месяцев.

«А в плане самой пандемии - не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — подчеркнул Авдеев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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