Ученые назвали «срок жизни» COVID-19 на смартфонах и купюрах

Ученые Австралийского центра рассказали, сколько частицы нового типа коронавируса COVID-19 могут находиться на поверхностях металлических поручней, экранах смартфонов и бумажных банкнотах. Материалы их исследования были опубликованы Virology Journal.

Согласно приведенным данным, «срок жизни» коронавируса составляет около месяца.

В ходе эксперимента специалисты определили, что на гладких поверхностях частицы могут находиться до 28 дней при теплой температуре около +20°С. При этом при +30°С коронавирус может «жить» до трех недель, а при +40°С — всего пару дней.

Ученые подчеркивают, что для людей опасность представляют непористые поверхности, то есть стеклянные экраны телефонов или бумажные и полимерные банкноты. Но наибольшей опасностью, по данным специалистов, являются именно смартфоны, которые люди дезинфицируют не так часто, как руки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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