В Москве скончались еще 34 пациента с COVID-19

В Москве скончались еще 34 пациента с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число летальных исходов в столице возросло до 5 629 человек.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они также получили положительный результат анализов на COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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