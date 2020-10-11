Случаи COVID-19 выявили в монастырях Тюменской области

В Тюменской области в двух монастырях были выявлены случаи заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Роспотребнадзоре уточнили, что один положительный тест на коронавирус получен из Абалакского Знаменского монастыря. Еще два случая были зафиксированы в Тюменском Свято-Троицком мужском монастыре.

Ведомство также добавило, что не обязывало ни один монастырь области закрываться для прихожан.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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