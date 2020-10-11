Число новых случаев COVID-19 за неделю в Москве на 46% больше, чем за предыдущую

В Москве за прошедший день выявлен 4501 новый случай заражения коронавирусом, это самый высокий показатель с середины мая.

«Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую», — сообщил оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

За сутки было госпитализировано 994 пациента с коронавирусом. Всего за последнюю неделю госпитализаций было на 12% больше, чем в предыдущую. На ИВЛ находятся 275 жителей столицы.

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