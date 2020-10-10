Путин и Роухани обсудили перспективы взаимодействия по вакцине «Спутник V»

Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Рухани в ходе телефонных переговоров обсудили распространение коронавирусной инфекции, в том числе перспективы взаимодействия по российской вакцине «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уделено внимание проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективам взаимодействия по российской вакцине «Спутник V»», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере и другие вопросы, в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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