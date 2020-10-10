Немецкие специалисты рассказали о способности COVID-19 проникать в мозг

Немецкие специалисты Университетской клиники Гамбург-Эппендорф заявили о том, что коронавирус COVID-19 может проникать в мозг человека. Данные их исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Врачи пришли к данному выводу в результате проведенных вскрытий людей в возрасте от 51 года до 94 лет, которые скончались от коронавирусной инфекции.

Так, в 53% случаев из 43 вскрытий коронавирус был обнаружен в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. Еще у 14% были найдены ишемические поражения, а у 86% выявлен астроглиоз.

При этом исследователи добавили, что COVID-19 не внес существенных изменений в мозг, а центральная нервная система не претерпела разрушительного воздействия.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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