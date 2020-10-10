Обвиняемому в убийстве Флойда экс-полицейскому разрешили покинуть штат

Судья разрешил бывшему полицейскому Дереку Шовину, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, покинуть штат Миннесота. Об этом сообщает РИА «Новости».

В решении судьи говорится, что экс-полицейский может поселиться в близлежащих к Миннесоте штатах. Кроме того, Шовин должен доложить о своем местонахождении в ближайшие сроки.

Для предотвращения побега обвиняемый сдал все документы, а именно паспорта, также он обязан носить с собой сотовый телефон, чтобы правоохранители могли следить за его местоположением.

Ранее экс-полицейский был освобожден под залог.

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в западных странах после гибели афроамериканца Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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