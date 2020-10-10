Четверо погибли при взрыве резервуара с мазутом в Бейруте
Ника Пикекатлет
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В результате взрыва резервуара с мазутом в Бейруте погибли четыре человека. Об этом сообщает агентство National News Agency.
СМИ уточняет, что взрыв произошел в подвальном помещении пекарни в квартале Тарик-эль-Джедида.
Произошедший взрыв спровоцировал пожар, над ликвидацией которого работают сотрудники спасательных служб.
Информация о раненых не приводится.
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