Четверо погибли при взрыве резервуара с мазутом в Бейруте

В результате взрыва резервуара с мазутом в Бейруте погибли четыре человека. Об этом сообщает агентство National News Agency.

СМИ уточняет, что взрыв произошел в подвальном помещении пекарни в квартале Тарик-эль-Джедида.

Произошедший взрыв спровоцировал пожар, над ликвидацией которого работают сотрудники спасательных служб.

Информация о раненых не приводится.

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