В Астрахани завели дело о насилии в отношении полицейских после задержания со стрельбой

Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия против полицейских после задержания с погоней и стрельбой в Астрахани, сообщается на сайте СК России по региону.

Дело возбудили в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 23 до 26 лет по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, 22 сентября сотрудники уголовного розыска преследовали автомобиль, где находились подозреваемые в грабеже местного жителя. Заблокировав машину, силовики попытались задержать злоумышленников, но подозреваемые оказали сопротивление, а один из них попытался выхватить табельное оружие оперативника.

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