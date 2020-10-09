Кузбасс увеличит коечный фонд для пациентов с коронавирусом

Власти Кемеровской области увеличат более чем на 15% коечный фонд для пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения региона Михаил Малин. Об этом пишет ТАСС.

«3 049 коек сейчас, [включая] 357 свободных коек, и ближайшую неделю планируем еще развернуть 500 коек», — сказал Малин.

Новые места появятся в Кемерово, Прокопьевске, Ленинск-Кузнецке и Новокузнецке. В Кузбассе коронавирусом заразились 11 530, выздоровели 8 003, погибли 138 человек. В сентябре число заражений выросло на 54%.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, 27 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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