В крови упавших в обморок школьников в Великих Луках не нашли токсинов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о результатах проведенных анализов крови учеников школы №7 в Великих Луках, которые были госпитализированы после линейки. Об этом он написал в своем Instagram.

По его словам, в крови школьников не были найдены ни токсины, ни следы никотина.

«Тщательная экспертиза крови показала полное отсутствие токсинов, отравляющих и химических веществ. Нет даже следов никотина», — написал Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что проверка по данному инциденту продолжается до установления причины произошедшего.

Ранее директор школы №7 Наталья Демиховская отрицала, что во время линейки дети потеряли сознание.

В администрации Великих Лук заявили, что детям могло стать плохо якобы из-за «стечения обстоятельств» и волнения.

Днем 5 октября в школе №7 прошла торжественная линейка по случаю присвоения школе имени офицера-пограничника Антона Злобина. Во время мероприятия 13 детей из разных классов почувствовали себя плохо, после чего их госпитализировали.

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