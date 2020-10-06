В Москве скончался еще 41 пациент с COVID-19

В Москве скончался еще 41 пациент с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число летальных исходов в столице возросло до 5442 человек.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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