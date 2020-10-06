Путин надеется на регистрацию в РФ еще одной вакцины от COVID-19 в октябре

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в ближайшее время регистрацию получит еще одна российская вакцина от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что речь идет о препарате новосибирского центра «Вектор».

По его словам, вакцина может быть зарегистрирована к середине октября.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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