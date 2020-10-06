Патрушев доложит Путину о состоянии экологии Сибири

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложит президенту России Владимиру Путину об экологической ситуации в регионах Сибирского федерального округа. Об этом заявил пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, передает РИА «Новости».

«Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложит президенту России Владимиру Путину об экологической ситуации в регионах Сибирского федерального округа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад состоится после рабочих встреч и совещания по вопросам экологической безопасности с главами сибирских регионов и федеральными чиновниками.

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