Опубликована стенограмма переговоров Путина и Клинтона после гибели «Курска»

Опубликована стенограмма разговора президента России Владимира Путина с администрацией Белого дома и экс-президентом США Биллом Клинтоном после гибели подводной лодки «Курск» в 2000 году. Ее обнародовала цифровая библиотека Клинтона.

Российский лидер сообщает, что в корпусе подводной лодки была двухметровая дыра. В связи с этим первые три отсека подводной лодки были мгновенно затоплены, а весь экипаж погиб спустя полторы минуты после появления пробоины.

«Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы», — приводятся слова Путина в стенограмме.

Российский лидер также рассказал о том, что из-за большого количества хищной рыбы в районе трагедии власти долго не могли решить, как поднять тела моряков.

Подводная лодка «Курск» затонула в августе 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате катастрофы погибли 118 моряков.

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