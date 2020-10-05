Елизавета Мележенкова

Москва номинирована на премию World Travel Awards. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Как уточняется, Москва представлена в семи номинациях: «Лучшее направление в сфере делового туризма», «Лучшее направление для сити-брейка», «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия» и «Лучшее направление для спортивного туризма».

В премии World Travel Awards участвуют наиболее привлекательные для путешественников города и достопримечательности, а также представители сферы туризма и гостеприимства. Всего голосование предполагает 80 номинаций.

Победители станут известны 27 ноября. В прошлом году Москва обошла Лондон, Париж и Санкт-Петербург, став лауреатом премии в номинации «Лучшее туристское направление. Город».

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