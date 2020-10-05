Россияне рассказали о предпочтениях в сыре

Анна Светлова

Россияне всем видам сыра предпочитают сорт «Российский». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса Международной исследовательской компания Ipsos.

На втором месте оказался плавленый сыр. Кроме того, респонденты признались в любви к твердым сырам, таким как «Голландский», «Гауда», «Маасдам», «Пармезан» и «Тильзитер».

Также россияне выделили творожный сыр, моцареллу, брынзу и фету.

Известно, что 83% опрошенных покупают сыр минимум раз в неделю и чаще.

В исследовании участвовали свыше 2,5 тыс. мужчин и женщин в возрасте 20–55 лет из всех регионов России.

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