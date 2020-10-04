Губернатор Камчатского края пригрозил должностным лицам из-за загрязнения океана

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями из-за ситуации с загрязнением воды в акватории Тихого океана. Об этом он заявил у себя в Instagram.

«Если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены должностные лица», — сказал губернатор.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил камчатским следователям доложить о проверке по факту загрязнения нефтепродуктами акватории Тихого океана.

В субботу, 3 октября, глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к Минприроды, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре с просьбой предоставить подробные данные об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мертвые животные, отравленные серферы: что случилось на Камчатке

— В Госдуме запросили подробную информацию о ситуации на Камчатке

— Бастрыкин поручил региональным следователям доложить о ситуации на Камчатке