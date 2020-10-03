Обстоятельства гибели человека в ИВС выясняют в Белоруссии
В Белоруссии следователи проводят расследование обстоятельств гибели мужчины в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске. Об этом сообщается в Telegram СК страны.
Согласно следственным данным, 41-летний мужчина поступил в больницу 29 сентября с телесными травмами, но в субботу, 3 октября, он скончался.
В СК Белоруссии уточняют, что причиной задержания местного жителя стало мелкое хулиганство. Следователи отмечают, что телесные травмы мужчиной были получены в результате падения со второго яруса кровати.
Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, также идет допрос очевидцев, изъята необходимая документация.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
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