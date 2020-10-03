С Тесаком простились на Кунцевском кладбище

В Москве прошли похороны националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Об этом сообщает телеканал «360».

Так, церемония прощания с Тесаком прошла на Кунцевском кладбище. Ее посетили несколько тысяч человек.

Полиция, в рамках обеспечения мер безопасности, установила на входе на кладбище металлодетекторы.

По данным телеканала, сама церемония прошла спокойно.

Ранее Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.

Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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