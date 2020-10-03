В Совфеде взяли на контроль гибель животных на Камчатке

Комитет Совфеда по аграрной политике и природопользованию взял на контроль гибель морских животных на Камчатке, рассказал глава комитета Алексей Майоров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы берем эту ситуацию на контроль, обращения будут направлены в Росприроднадзор, Генпрокуратуру, а также в природоохранную прокуратуру, которая работает в составе ГП», — сказал Майоров.

По его словам, сейчас важно «по горячим следам установить виновника этого чрезвычайного происшествия, определить первопричину». Также нужно понять, за чей счет будет проводиться ликвидация последствий ЧС.

В субботу, 3 октября, глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к Минприроды, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре с просьбой предоставить подробные данные об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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