Врач назвал самый полезный продукт

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал наиболее полезный для здоровья продукт. Об этом он рассказал в эфире «России 1».

По его словам, таким продуктом является брокколи.

«Если бы мне сказали: «Назови самый полезный для здоровья продукт — один, не два (нельзя сказать «курица и мясо») — это будет брокколи», — отметил Мясников.

Врач добавил, что данный овощ помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Однако он признался, что не очень любит этот продукт, но уточнил, что к его вкусу легко привыкнуть.

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